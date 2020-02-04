Москва, , 16:41 — REGNUM Тюменская область станет карантинной зоной для эвакуируемых из Китая российских граждан. Об этом сообщила 4 февраля вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, в Тюменскую область также будут направляться эвакуируемые граждане Украины и стран Евразийского экономического союза.

Как пояснила Голикова, такое решение принято в связи с тем, что Тюменская область была определена как наиболее подготовленный регион.

После прохождения 14-дневного карантина иностранные граждане при желании смогут вернуться назад, добавила вице-премьер.

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