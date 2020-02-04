Белозёрский район, Курганская область, , 16:38 — REGNUM В Курганской области решается судьба общеобразовательной школы в селе Скаты Белозёрского района. Учебное учреждение подлежит оптимизации, так как на 15 учащихся там приходится 15 преподавателей. Сельчане просят губернатора Зауралья Вадима Шумкова сохранить школу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Их просьба опубликована на портале «Обратись». В школе имеется в наличии вся необходимая для образования материальная база. Для подхода к учебному учреждению даже светофор установили. Горячим питанием здесь охвачено 100% учащихся. В летний период на базе школы работает летний оздоровительный лагерь.

Педагогическому коллективу уже сегодня предлагают перейти в другую школу, отмечают родители. Осталось перевести детей, которым придётся тратить на дорогу в другую школу, по подсчётам родителей, более часа ежедневно.

«Никто не думает о наших детях, реальная причина — экономическая. Оптимизация проводится в целях эффективности расходования средств, а не для повышения качества, доступности образования, не для повышения уровня развития, отдыха и оздоровления детей, то есть не на благо подрастающего поколения», — констатируют сельчане.

Перевод в другую школу — это поездки по 104 км в день, утверждают родители. Дети будут находиться не под присмотром в селе, где все друг друга знают, а в отдалении от дома.

«Так называемая «оптимизация» образовательного процесса ведёт к безграмотности, бродяжничеству, ранней преступности», — итожат своё обращение к губернатору Зауралья родители из села Скаты.