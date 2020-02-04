Москва, , 16:39 — REGNUM В Москве остро стоит проблема понижения уровня грунтовых вод. Об этом 4 февраля заявил депутат Московской городской думы Олег Шереметьев (КПРФ) на круглом столе, посвященному сохранению столичных прудов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для Москвы общая чума — понижение уровня грунтовых вод», — заявил депутат.

По его мнению, нужно пробурить скважины и постоянно мониторить состояние грунтовых вод. Причем сделать это следует по всей территории столицы.

«Это вопрос спасения всех прудов в Москве, которые в скором времени могут перестать существовать», — сказал Шереметьев.

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