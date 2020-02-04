Владимир, 4 февраля 2020, 16:32 — REGNUM Во Владимирской области утилизировали 25 кг просроченного мяса, которым собирались кормить детей в детском саду. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Ведомство в январе провело проверку и выяснило, что в декабре 2019 детсад закупил 60 кг охлаждённой говядины, срок годности которой истекал 1 января 2020 года. В морозилке нашли 25 кг просроченного мяса. Кроме того, вопреки санитарным требованиям не регистрировался температурный морозильной камеры.
Руководство детсада оштрафовали на 50 тысяч рублей, мясо утилизировали.