Москва, , 16:38 — REGNUM Пруд Ясный в столичном районе Южное Медведково будут поддерживать при помощи водопровода. Об этом 4 февраля сообщила начальник отдела проектирования и перспективного развития ГУП «Мосводосток» Ирина Доркина на круглом столе в Мосгордуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, в 2020 году пруд планируется привести в порядок и начать поддерживать при помощи искусственной подачи воды.

«В составе проектных работ был разработан полный комплекс изысканий, выполнена оценка гидрологических режимов, на основании которого было принято решение о гидроизоляции. Основная проблема — потеря воды, необходима гидроизоляция. Иначе пруд исчезнет», — отметила Доркина.

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