Воронеж, , 16:25 — REGNUM Ленинский суд Воронежа принял решение о запрете статьи сайта «Луркоморье», посвящённой тюремной иерархии. Об этом в Twitter сообщил основатель портала Давид Хомак. Речь идёт о статье «Тюрьма/Иерархия», которая 4 февраля уже недоступна на сайте.

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить данную статью по решению суда, вынесенного в конце 2019 года по иску прокуратуры Воронежской области: по мнению экспертов, через материал «распространяется идеология неформального молодёжного криминализированного движения АУЕ («Арестантское уркаганское движение»), которое создаёт угрозу конституционному строю страны», пишут «Вести-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году по иску прокуратуры Бутурлиновский районный суд Воронежской области вынес решение о блокировке порносайта PornHub.

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