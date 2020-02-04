Москва, , 16:24 — REGNUM Второй самолёт Воздушно-космических сил России отправился с аэродрома Восточного военного округа в китайский город Ухань для эвакуации российских граждан, сообщили 4 февраля в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, на борту воздушного судна находятся военные медики и вирусологи, оснащённые специальными средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами.

Первый самолёт отправился за российскими гражданами с аэродрома Восточного военного округа несколькими часами ранее. Всего в операции по эвакуации планируется задействовать пять самолётов Ил-76МД.

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