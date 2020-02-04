Ташкент, , 15:58 — REGNUM Чартерный авиарейс Uzbekistan Airways доставил из Пекина в Ташкент 250 граждан Узбекистана, сообщили 4 февраля в пресс-службе государственной авиакомпании.

Самолет приземлился в аэропорту Ташкента в 17:05 (15:05). Все пассажиры будут доставлены в пункт временно пребывания. По данным МИД Узбекистана, 5 февраля авиакомпания выполнит еще один чартерный рейс в Ухань.

В министерстве пояснили, что все граждане республики, прибывшие из Китая, будут находиться на карантине в течение 14 дней.

Ранее в авиакомпании Uzbekistan Airways сообщили, что с 4 по 5 февраля планируется выполнить два чартерных рейса по маршруту Пекин — Ташкент и один рейс Ухань — Ташкент.

Читайте также: В школах Узбекистана запустили диктант о коронавирусе