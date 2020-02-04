Самара, , 15:54 — REGNUM Пункт оцифровки фотографий участников Великой Отечественной войны открылся в Самаре. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По сообщению пресс-службы ведомства, в пункте, который открылся в библиотеке Дома офицеров, будут оцифровывать фотографии участников Великой Отечественной Войны, фронтовые письма и другие памятные материалы. При этом оцифровать фотографии и письма сможет любой желающий.

Первым загрузил фотографию в этом пункте последний живой герой 3-й ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, 94-летний Владимир Чудайкин. Кроме него, свои фотографии также загрузили участник Сталинградской битвы Сергей Алехин и ветеран Великой Отечественной войны Иван Коппалов.

Отмечается, что этот пункт ускорит обработку материалов и увеличит перечень документов, которые пополнят фонд уникальных экспонатов мультимедийной галереи «Дорога Памяти» к 75-й годовщине Великой Победы.

Сообщается, что раньше оцифровкой документов и пополнением базы «Дорога памяти» занимались военные комиссариаты, либо можно было загрузить фотографию самостоятельно через сайт «Память народа».

Отмечается, что в настоящий момент в Самарской области собрано порядка 11 тысяч фотографий.

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