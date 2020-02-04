Москва, , 15:46 — REGNUM На курортах Таиланда — Пхукет, Паттайя, Чиангмай, Самуи, Краби — и ещё в 55 провинциях страны не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит Управление по туризму Таиланда, сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России.

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Отмечается, что все зарегистрированные в Таиланд случаи заболевания (по данным на 4 февраля, 19 заболевших, из них восемь выздоровели, 11 продолжают лечение) не имеют отношения к курортам, популярным у российских туристов.

В настоящее время в стране проводится масштабная профилактическая кампания по предотвращению распространения коронавируса. Так, в 28 аэропортах страны установлены инфракрасные тепловые камеры, проводится осмотр пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия располагает всеми необходимыми техническими средствами для борьбы с коронавирусом.

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