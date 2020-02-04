Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM Уральский паратриатлонист Михаил Асташов устроился доставщиком еды ради эксперимента. Об этом спортсмен написал в Instagram.

«Не ради хайпа и заработка денег, просто мне хотелось попробовать себя в новой сфере», — признался паралимпиец.

Деньги для участия в отборочных соревнованиях Паралимпиады Асташов уже раздобыл — их предоставил некий уральский бизнесмен.

Спортсмен удивился, что его выход в форме «Яндекс. Еда» вызвало такой ажиотаж.

Как сообщало ИА REGNUM, видео с параолимпийцем вызвало широкое обсуждение в соцсетях. Свердловчане предположили, что Асташову срочно нужны деньги для продолжения спортивной карьеры.

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