Екатеринбург, 4 февраля 2020, 16:20 — REGNUM Уральский паратриатлонист Михаил Асташов устроился доставщиком еды ради эксперимента. Об этом спортсмен написал в Instagram.
«Не ради хайпа и заработка денег, просто мне хотелось попробовать себя в новой сфере», — признался паралимпиец.
Деньги для участия в отборочных соревнованиях Паралимпиады Асташов уже раздобыл — их предоставил некий уральский бизнесмен.
Спортсмен удивился, что его выход в форме «Яндекс. Еда» вызвало такой ажиотаж.
Как сообщало ИА REGNUM, видео с параолимпийцем вызвало широкое обсуждение в соцсетях. Свердловчане предположили, что Асташову срочно нужны деньги для продолжения спортивной карьеры.
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