Тбилиси, , 15:46 — REGNUM 120 заявок от желающих получить должность главы Пенсионного агентства Грузии поступило в данное ведомство. Об этом сообщает пресс-служба пенсионного агентства.

Сообщается, что выбирать наиболее подходящего кандидата будет наблюдательный совет. В него входят министры финансов, экономики и здравоохранения. Председателем совета является исполнительный директор Пенсионного агентства Оливье Руссо.

Напомним, что должность главы Пенсионного агентства Грузии занимал Леван Сургуладзе, который 16 января ушел в отставку. Он был назначен на пост в сентябре 2018 года на пять лет, но заявил, что хочет покинуть его по личным обстоятельствам. Заявки кандидатов на новую должность принимали с 10 по 31 января.