Нур-Султан, , 15:38 — REGNUM Судья апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе Комитета по национальной безопасности республики.

В ведомстве уточнили, что судья был пойман с поличным 31 января. По версии следствия, подозреваемый получил деньги за содействие в смягчении наказания осужденному. Судья полностью признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля начальник департамента кадров и военного образования министерства обороны Казахстана признал свою вину в систематическом получении взяток.

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