Иркутск, , 15:35 — REGNUM В соцсетях регулярно поднимается вопрос о судьбе незаконно построенного завода по производству байкальской воды в Култуке. В частности, жителей и экологов интересует, почему объекты до сих пор не демонтированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Байкал Fanzuga

Ранее суд признал недействительным договор аренды земельного участка. Однако ответчики обжаловали это решение. Слушание по делу состоится в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции 19 февраля.

«Напомним, что строительство велось на территории, где произрастают редкие растения, обитают перелётные птицы, в том числе и те виды птиц, которые подлежат особой охране и включены в Красные книги различных уровней», — отметили в прокуратуре.

Демонтировать объекты, которые компания «Аквасиб» уже успела построить, планируется следующим этапом. Но для этого, как оказалось, необходимо документально признать Таловские болота — болотами.

«Основная проблема в том, что Таловские болота, о которых говорит общественность, в юридическом смысле болотами не являются. То есть они в реестре водных объектов не находятся, не стоят на кадастровом учете, границы их не определены», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство в настоящее время занимается этим вопросом. Однако тут есть трудности, поскольку сначала необходимо провести научные исследования. Установленный законом порядок ускорить невозможно, подчёркивают прокуроры.

Напомним, возведение завода по производству бутилированной байкальской воды началось год назад. Занималась этим компания с 99-процентным участием китайских инвесторов. Как сообщало ИА REGNUM, с выходом на полную проектную мощность в 2021 году планировалось выкачивать из Байкала 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год.

Однако в марте 2019 года было признано незаконным разрешение на строительство. А позже у компании «АкваСиб» аннулировали аренду земельного участка. Выяснилось, что земля предоставлена без аукциона для размещения объектов водоснабжения.

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