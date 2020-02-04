Ростов-на-Дону, , 15:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за мороза в случае необходимости введут режим повышенной готовности. Особого внимания сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко потребовал от коммунальных служб.

«У нас в конце недели планируется ухудшение погоды, но контракты все разыграны, все комбинаты благоустройства готовы. Вводите режим повышенной готовности, потому что будет −10…−12 градусов, будет снег, нужно вовремя всё убирать», — цитирует градоначальника портал donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 7 февраля столбики уличных термометров в Ростовской области опустятся до — 5 градусов, 8 и 9 февраля днём будет не теплее — 5 градусов, ночью похолодает до — 10 градусов. Возможен снег.

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