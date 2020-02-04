Елец, Липецкая область, , 15:32 — REGNUM В городе Ельце Липецкой области прокуратура пытается заставить чиновников решить проблему отлова и содержания бездомных животных. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба ведомства.

Городской комитет по коммунальному хозяйству в начале 2019 года заключил муниципальный контракт на отлов и содержанию безнадзорных животных, в, а ноябре 2019 года контракт был расторгнут, и с тех пор проблемой никто не занимался. Горожане жалуются на бродячих собак, которые сбиваются в стаи, — например, в районе поселка ТЭЦ и микрорайона Александровского.

При этом с 1 января 2020 года вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому отловленных собак должны помещать в приюты. В Ельце таких приютов нет, как и договоров с организациями, которые могут предоставить приют в пользование.

Прокурор внёс представление в адрес руководителя комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец. Прокуратура взяла решение проблемы на контроль.