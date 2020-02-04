Москва, 4 февраля 2020, 15:40 — REGNUM Если в Конституцию РФ будет включено понятие «вера в бога», это может стать поводом для различного рода злоупотреблений, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 4 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который сказал, что необходимо молиться и трудиться, для того чтобы упоминание Бога появилось и в основном законе РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда в своем Telegram-канале написал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию России было внесено упоминание о Боге.
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