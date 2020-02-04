Москва, , 15:40 — REGNUM Если в Конституцию РФ будет включено понятие «вера в бога», это может стать поводом для различного рода злоупотреблений, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 4 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который сказал, что необходимо молиться и трудиться, для того чтобы упоминание Бога появилось и в основном законе РФ.

«Как человек верующий я отношусь к этой идее крайне негативно, — сказал Мирзаян. — Включать «бога» в Конституцию нельзя. Конституция — это основной закон страны. В нём должны быть общепринятые юридические понятия и понятия, которые разделяются и поддерживаются большинством населения страны. Если вы включаете в Конституцию веру в бога, то это значит, что понятие «вера в бога» должно разделяться обществом. А у нас огромное количество людей атеистов, которые в бога не верят. Получается, они по Конституции обязаны верить в бога. И кроме того, это огромный простор просто для злоупотреблений и для легитимации сект. Различного рода сект».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда в своем Telegram-канале написал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию России было внесено упоминание о Боге.

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