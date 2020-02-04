Краснодар, , 15:20 — REGNUM Комиссии по оценке ущерба от паводков начали работать в пострадавших от ливней Туапсинском районе и в Горячем Ключе 4 февраля, сообщила пресс-служба администрации края.

Как уточнил губернатор Вениамин Кондратьев, члены комиссий проводят подомовой обход в селе Фанагорийском, принимают заявки от жителей. Обстановку в Горячем Ключе в администрации региона оценили как «стабильную».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на районы Кубани вечером 3 февраля, в результате из берегов вышли реки, что привело к подтоплениям в населённых пунктах. В результате от воды пострадали 80 придомовых территорий в Туапсинском районе и Горячем Ключе. В Горячем Ключе введён режим ЧС, перекрыты дороги — не исключены повторные подтопления.

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