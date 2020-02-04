Киев, 4 февраля 2020, 15:20 — REGNUM Цивилизационный проект украинского государства провален, считает гражданин Германии Зигфрид с позывным «Океан», сообщило 4 февраля издание «Главред».
Бывший наёмник разорвал контракт с ВСУ и намерен вернуться обратно в Германию.
Он назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «вором и государственным преступником», а действующего президента Украины Владимира Зеленского «хорошим, но наивным парнем».
Зигфрид отметил, что украинские формирования могут только принять бой и погибнуть. Стремления наступать и побеждать у украинских военных нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР рассказал о подпольной сигаретной фабрике, которую организовали командир 58-й механизированной бригады ВСУ в оккупированном ВСУ Дзержинске.
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