Киев, , 15:20 — REGNUM Цивилизационный проект украинского государства провален, считает гражданин Германии Зигфрид с позывным «Океан», сообщило 4 февраля издание «Главред».

Бывший наёмник разорвал контракт с ВСУ и намерен вернуться обратно в Германию.

Он назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «вором и государственным преступником», а действующего президента Украины Владимира Зеленского «хорошим, но наивным парнем».

«ВСУ сегодняшнего дня — это погрязшая в трусости, лицемерном пафосе и лживости организация, во главе которой стоит напыщенный жлоб», — написал бывший боевик в социальной сети Facebook.

Зигфрид отметил, что украинские формирования могут только принять бой и погибнуть. Стремления наступать и побеждать у украинских военных нет.

«ВСУ полностью превратились в то, с чем я приехал бороться — в отрыжку совкового рабства. И фетишизированое стремление стать частью НАТО и ввести у себя стандарты этого военного блока вызывают только брезгливое недоумение», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР рассказал о подпольной сигаретной фабрике, которую организовали командир 58-й механизированной бригады ВСУ в оккупированном ВСУ Дзержинске.

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