Москва, , 15:15 — REGNUM Цифровые псевдонимы коллекторов, якобы, должны повысить их безопасность и защитить от агрессии недовольных должников. Я отношусь к этому предложению резко отрицательно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя возможную работу коллекторов под «цифровыми» псевдонимами.

«Это нововведение ставит стороны в неравное положение. Граждане все более уязвимы, и все менее защищены, в то время как органы власти, банки, ЖКХ и прочие «требователи» исполнения гражданином своих обязанностей лишь расширяют полномочия и совершенствуют механизмы взыскания.

Как будто мало уже принято законов, как будто всё еще их не хватает, чтобы, наконец начать нормально работать. Даже удивительно, как в других странах это удается делать.

С анонимностью граждан борются уже и в интернете. Депутаты Думы чуть ли не доступ к электронной почте почту готовы предоставлять только по паспорту, звучали и такие предложения. Дескать, анонимность провоцирует безответственность.

Но почему тогда вопрос о безответственности не возникает, когда коллекторов хотят прятать за цифровыми псевдонимами. Все-таки, человеку свойственно быть более корректным, когда он представляется. А как он поведет себя, спрятавшись под неуязвимой маской анонимности, большой вопрос», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в новой версии законопроекта о возврате просроченных долгов говорится, что коллекторам предложено раздать цифровые идентификаторы, что позволит им скрыть свои имена от должников.

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