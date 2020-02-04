Йошкар-Ола, , 15:14 — REGNUM В Марий Эл под наблюдением в связи с пересечением границы РФ находятся 15 человек: 6 граждан КНР и девять российских туристов. Об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Булатова.

Министр здравоохранения республики Марина Панькова уточнила, что на базе восьми инфекционных стационаров может быть размещено 246 человек. В случае массового поступления заболевших коронавирусной инфекцией количество коек будет увеличено путем перепрофилирования с 246 до 850 мест.

Панькова добавила, что в наличии имеется все необходимое оборудование, лекарственные средства и средства индивидуальной защиты. Однако наблюдается недостаточное число изолирующих носилок, которые позволят транспортировать пациента с подозрением на коронавирус в медучреждение.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что на эти цели будет выделено 900 тыс. рублей из резервного фонда правительства региона, «с учетом ситуации, которая складывается, носилки должны быть куплены».

Как сообщало ИА REGNUM, новый тип коронавируса 2019-nCoV начал распространяться в Китае с конца декабря прошлого года. Согласно последним данным, число жертв заболевания в КНР составило 425 человек, количество зараженных увеличилось до 20,4 тыс. человек. При этом 632 человека выздоровели.

В настоящее время планируется вывоз российских граждан из китайской провинции Хубэй.