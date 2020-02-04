Краснодар, , 15:13 — REGNUM Эвакуационный пункт развёрнут в Горячем Ключе Краснодарского края, где из-за сильных ливней и последовавших подтоплений власти ввели режим ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края.

В настоящее время движение по некоторым улицам города перекрыто, оперативные службы переведены в усиленный режим работы — новые подтопления не исключены, прогнозируется возможный подъём уровня рек.

«Из-за вероятности подтопления сейчас в станице Саратовской, которая находится в низине, развернут эвакопункт, ситуация находится на постоянном контроле администрации Горячего Ключа и краевого министерства ГО и ЧС», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди, прошедшие на Кубани вечером 3 февраля, спровоцировали подъем уровня воды в реках, что привело к подтоплению десятков домовладений в Туапсинском районе и в Горячем Ключе. В отдельных случаях вода проникала и в дома. Жители в соцсетях жаловались на отсутствие помощи со стороны оперативных служб.

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