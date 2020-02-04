Москва, , 15:28 — REGNUM Согласно проекту закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», коллекторы смогут работать под цифровыми псевдонимами, не упоминая полного имени. По мнению Минюста, это поможет защитить персональные данные сотрудников коллекторских агентств. Но что это значит для граждан? Не получится ли, что нововведение приведет к росту злоупотреблений со стороны коллекторов? Такой вариант развития событий вполне вероятен, заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Наталья Хурчакова.

«Необходимость данного нововведения объясняется заботой о защите коллекторов от агрессии со стороны должников. Хотя, если проанализировать сообщения СМИ, именно коллекторы в большинстве случаев проявляют агрессию к должникам, а не наоборот. Данная мера вполне может привести к росту злоупотреблений со стороны коллекторов. Даже сотрудники полиции, находясь в форменной одежде и с жетоном, обязаны представиться и показать удостоверение. Здесь же получится, что коллекторы из коммерческих организаций смогут общаться с гражданами фактически анонимно», — считает Хурчакова.

По ее словам, также существенно затруднится возможность подачи жалобы на противоправные действия коллектора, поскольку должники просто не будут знать, с каким конкретно сотрудником они общались. Кроме того, гражданин имеет полное право не вступать в коммуникацию с неизвестным ему лицом, отказывающимся представляться.

«Идентификационный цифровой номер в данном случае не имеет никакого значения, поскольку скрываться за ним может кто угодно. Таким образом, в случае принятия данного законопроекта права заемщиков могут быть серьезно нарушены. Не исключено, что последует рост количества противоправных действий со стороны коллекторов, по крайней мере, в плане некорректного, грубого и оскорбительного общения с должниками. Приоритетными должны быть права граждан в первую очередь, а не защита неких интересов коллекторов — сотрудников коммерческих организаций», — заявила Хурчакова.

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