Калуга, 4 февраля 2020, 20:15 — REGNUM В 2019 году калужский аэропорт обслужил 134 тыс. 377 пассажиров, что в 2,6 раза больше, чем в 2018 году. На воздушных направления внутри России было обслужено более 116 тыс. человек (86,3% от общего количества пассажиров), а международными авиалиниями воспользовалось 18 тыс. 374 человека (13,7% от общего пассажиропотока). Об этом 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель международного аэропорта «Калуга» им. К. Э. Циолковского Елена Галанова.
В настоящее время из калужского аэропорта выполняются полеты по девяти внутрироссийским направлениям (Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань и Москва). Активное развитие международных рейсов стало возможным благодаря открытию в мае 2018 года международного терминала с 10 стойками паспортного контроля. Так, в 2018—2019 годах выполнялись прямые чартерные рейсы в Анталию (Турция), а с 10 декабря 2019 года началось выполнение первого регулярного международного рейса Калуга — Ереван (Армения). Началась продажа пакетных туров с вылетом из Калуги по популярным направлениям: Анталия (Турция), Монастир (Тунис), Ираклион (Греция).
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