Калуга, 4 февраля 2020, 20:15 — REGNUM В 2019 году калужский аэропорт обслужил 134 тыс. 377 пассажиров, что в 2,6 раза больше, чем в 2018 году. На воздушных направления внутри России было обслужено более 116 тыс. человек (86,3% от общего количества пассажиров), а международными авиалиниями воспользовалось 18 тыс. 374 человека (13,7% от общего пассажиропотока). Об этом 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель международного аэропорта «Калуга» им. К. Э. Циолковского Елена Галанова.

Международного аэропорта «Калуга» им. К. Э. Циолковского
Международного аэропорта «Калуга» им. К. Э. Циолковского
Klf.aero

В настоящее время из калужского аэропорта выполняются полеты по девяти внутрироссийским направлениям (Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань и Москва). Активное развитие международных рейсов стало возможным благодаря открытию в мае 2018 года международного терминала с 10 стойками паспортного контроля. Так, в 2018—2019 годах выполнялись прямые чартерные рейсы в Анталию (Турция), а с 10 декабря 2019 года началось выполнение первого регулярного международного рейса Калуга — Ереван (Армения). Началась продажа пакетных туров с вылетом из Калуги по популярным направлениям: Анталия (Турция), Монастир (Тунис), Ираклион (Греция).

«В 2019 году калужском аэропорту было обработано 644 тыс. 841 кг багажа. Это на 158,2% больше, чем в 2018 году. Всего воздушная гавань Калуги обслужила 2575 рейсов, что на 54,7% больше, чем в 2018 году. Аэропорт в 2019 году получил престижные награды: второе место в номинации «Лучший аэропорт 2018 года в категории до 0,5 млн пассажиров» в рамках V Национальной премии «Воздушные ворота России». Это уже третья премия номинации «Воздушные ворота России», полученная международным аэропортом «Калуга» со дня открытия воздушной гавани после реконструкции в 2015 году. Был получен «Калужский бренд — 2019» в номинации «Сфера услуг и торговли». Данная независимая премия проводится газетой «Комсомольская правда — Калуга» и присуждается по результатам опросов жителей Калуги, которые проводятся в течение года. Аэропорт «Калуга» также стал лауреатом Евразийской премии в области авиационного маркетинга 2019 года в номинации «Аэропорт года» в группе E (объем перевозок до 1 млн пассажиров в год)», — сказала Елена Галанова.

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