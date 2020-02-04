Липецк, , 15:05 — REGNUM В Липецкой области руководству аптеки, в которой по завышенной цене продавались медицинские защитные маски, грозит ответственность. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления потребительского рынка и ценовой политики.

Чиновники получили жалобу на аптеку ООО «Нептун» в селе Хлевном и организовали проверку. Выяснилось, что набор из трёх масок там стоил 70 рублей, хотя в других аптеках региона стоимость одной маски не превышает семи-десяти рублей.

Итоги проверки передали в управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области. Кроме того, в аптеке наши нарушения санитарных норм — это значит, что торговой точке грозит закрытие.