Краснодар, , 15:05 — REGNUM В Краснодарском крае могут быть созданы рабочие группы для контроля за реализацией национальных проектов, в состав которых войдут представители прокуратуры. С таким предложением выступил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщила пресс-служба администрации края 4 февраля.

С предложением глава региона выступил на расширенном заседании коллегии ведомства. По его словам, такие группы отслеживать ситуацию в городах и районах будут края еженедельно. Также глава региона попросил прокуроров мониторить статус реализации нацпроектов на местах.

«Прошу прокуроров на местах наблюдать за текущим статусом реализации нацпроектов в каждом муниципальном образовании. Все сферы жизни затронуты нацпроектами — это ремонт улиц, парков и скверов, строительство школ и детсадов. Важно соблюдать сроки», — подчеркнул губернатор.

Прокурор Кубани Сергей Табельский предложение поддержал, обещав, что вопрос будет рассмотрен в кратчайшие сроки.