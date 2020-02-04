Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM Молодой человек, обвиняемый в попытке организовать террористический акт в новогодние каникулы в Петербурге, попытался оспорить решение Дзержинского районного суда города и перевестись из СИЗО под домашний арест. Но это ему не удалось, сообщает 4 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в конце декабря 2019 года в Калининском районе Петербурга сотрудниками ФСБ России в Петербурге были задержаны двое молодых граждан РФ, которые, по версии оперативников, действовали в интересах так называемого «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и готовились совершить теракты. Информация о подозреваемых была получена от спецслужб США, перехвативших их интернет-трафик.

По версии следствия, с августа по декабрь 2019 года 23-летний Георгий Чернышев и 22-летний Никита Семенов стали приверженцами радикальных течений ислама. С помощью мессенджеров они вышли на участников «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других граждан, которые также хотели вступить в эту террористическую структуру.

После чего с помощью видеозаписи присягнули в верности запрещённой на территории РФ организации и приступили к оценке многолюдных пространств Петербурга для совершения террористического акта.

По мнению спецслужб, для этих преступных целей ими были выбраны торговый центр «Галерея» и Казанский кафедральный собор, после чего в «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были направлены фотографии этих локаций.

В суде Григорий Чернышёв свою вину всячески отвергал и просил суд пересмотреть меру пресечения, заменив СИЗО на домашний арест.

«Суд апелляционной инстанции постановление Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 30 декабря 2019 года оставил без изменения, жалобу без удовлетворения», — отмечают в пресс-службе суда.

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