Нур-Султан, , 14:49 — REGNUM Доступ к гражданам Казахстана, эвакуированным из Китая, закрыт до 16 февраля, на период карантина. Об этом 4 февраля заявил журналистам представитель здравоохранения республики Диас Ахметшарип на брифинге.

По его словам, вернувшиеся из китайского Уханя студенты находятся в комфортных условиях. Ахметшарип также призвал СМИ не распространять ложную информацию о коронавирусе: «Хватит пересылать друг другу фальшивки».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля из китайского города Ухань было эвакуировано 83 гражданина Казахстана. Все прибывшие лица помещены на карантин в больнице, которая находится вблизи Нур-Султана.