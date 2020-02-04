Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM В Свердловской области планируется открыть четыре центра амбулаторной онкологической помощи в течение 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил на пресс-конференции главный внештатный специалист-онколог свердловского минздрава Владимир Елишев, благодаря открытию новых учреждений в регионе будет усилена работа по первичному обследованию и онкологическому лечению.

Специалист напомнил, что чаще всего люди умирают от онкозаболеваний из-за их поздней выявляемости.

Кроме того, врачи ждут дальнейшего расширения применения современных лекарств для лечения рака.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 10 лет в Свердловской области на 25% стали чаще болеть онкозаболеваниями. Смертность от рака растёт по 0,5% в год.

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