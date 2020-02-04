Москва, , 14:22 — REGNUM Не стоит забывать, что, по данным ВОЗ, запрет сообщения с Китаем не повлияет на распространение вируса. Об этом 4 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Одним из главных врагов нашему здоровью, помимо коронавируса, является элементарное невежество. Достаточно зайти на ресурсы Всемирной организации здравоохранения, которая расскажет вам, что запрет сообщений, запрет логистики и связей совершенно никак не влияет на распространение вируса», — сказал Данюк.

«Я был бы спокоен, если бы правительство заявило следующее: «Мы не ждём распространения коронавируса на нашей территории, так как все меры приняты». Но они заявляют прямо наоборот. Они говорят: «Минздрав готовится», — посетовал в свою очередь депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение с Китаем из Красноярска уже временно приостановили четыре авиакомпании.

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