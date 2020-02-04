Пекин, , 14:26 — REGNUM Число заболевших от вспышки коронавируса в мире превысило 20 тыс. 600 человек, об этом 4 февраля сообщает Associated Press.

По последним данным, которые сообщают журналисты агентства, 20 тыс. 438 подтвержденных случаев заражения зафиксировано в континентальной части Китая.

17 случаев выявлено в Гонконге, 10 — в Макао, 25 заболевших — в Таиланде, 24 — в Сингапуре, 20 — в Японии, 16 — в Южной Корее, 12 — в Германии, 11 — в США, в Тайване, Малайзии и Вьетнаме по 10 случаев. Единичные случаи зафиксированы во многих странах мира, в том числе два в России.

Всего от вспышки вируса зафиксировано 425 смертельных случаев, тем не менее коронавирус остается одной из самых обсуждаемых проблем в повестке дня многих СМИ и государственных чиновников.

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