Красноярск, , 14:14 — REGNUM Авиасообщение с Китаем из Красноярска временно приостановили четыре авиакомпании. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в пресс-службе международного аэропорта Красноярск.

«ИрАэро» прекратила полеты в Маньчжурию до 23 февраля, «Уральские авиалинии» не будут летать в Харбин до 25 марта. S7 Airlines не летают в Пекин до 28 марта. Кроме того, авиакомпания NordStar приостановила полёты в Санью и Пекин до 29 января.

В пресс-службе напомнили, что специалисты Роспотребнадзора проводят в аэропорту двойной досмотр пассажиров, прибывающих со всех международных рейсов:

«На сегодняшний день на территории аэропорта Красноярск пассажиров с признаками поражения вирусом зафиксировано не было».

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске из-за коронавируса подорожали медицинские маски.