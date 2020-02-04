Череповец, Вологодская область, , 14:14 — REGNUM При правительстве РФ будет создан центр для регулирования ситуация на кадровом рынке. Об этом на встрече с череповецкой общественностью сообщил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы говорим о новом технологическом укладе. Изменения происходят чрезвычайно быстро, просто не успеешь глазом моргнуть — уже появляются новые возможности. Эти новые возможности требуют новых специалистов, и темп этот будет только нарастать. этим надо заниматься и мы будем этим заниматься», — заявил президент.

Новая структура будет отслеживать потребность экономики в кадрах и регулировать подготовку специалистов.