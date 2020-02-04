Челябинск, , 14:12 — REGNUM В Челябинской области ситуация с заболеваемостью ОРВи оценивается как эпидемическая. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

4 февраля в Челябинске прошло очередное заседание областного штаба по ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Эпидпорог по ОРВИ превышен на 24,5%. Больше всего превышение отмечено среди детей в возрасте 7−14 лет — на 42%.

В 22 муниципалитетах отмечено превышение эпидпорога на более чем 20%. А в Коркинском, Агаповском, Пластовском и Верхеуральском районах порог превышен больше чем в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске растёт заболеваемость ОРВИ. На карантин закрыто 23 школы.

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