Уфа, , 14:14 — REGNUM Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (ЧС) снят в Уфе и веден режим «Повышенная готовность». Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, режим ЧС в столице Башкирии был снят в 8:00 часов по местному времени 4 февраля.

Отмечается, что в городе был введен режим повышенной готовности. В связи с возможным ухудшением погоды в Уфе все службы будут находиться в состоянии повышенной готовности.

Напомним, что 3 февраля из-за сильного снегопада и ветра в Уфе был введен режим «Чрезвычайная ситуация».

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