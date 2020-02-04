Москва, , 14:09 — REGNUM Басманный суд Москвы до августа продлил арест банковских счетов около сотни сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) и связанных с ними людей по делу о легализации крупной суммы денег, сообщает РАПСИ.

По подсчетам адвоката Татьяны Молокановой, под арест попали 92 счёта в одном банке и 30−40 в другом.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 года, сотрудники ФБК и лица, связанные с ними получали от третьих лиц крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте. Данные денежные средства заведомо для обвиняемых были приобретены преступным путём, считают следователи. После получения средства заносились на счета обвиняемых и переводились на расчётные счета ФБК.

На данный момент Следственный комитет работает над установлением источников денежных средств.