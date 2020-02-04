Екатеринбург, , 14:10 — REGNUM На Среднем Урале провели лабораторное обследование 876 авиапассажиров, прибывших из Санья (Китай). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Новой коронавирусной инфекции у обследованных не выявлено», — заявили в управлении.

Таким образом, несмотря на прилет людей из охваченного эпидемией коронавируса Китая, никаких ограничений по отношении к ним применять нельзя.

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) сейчас регулярно оповещают пассажиров о мерах профилактики инфекции, а находящийся рядом медперсонал обучен алгоритму действий в случае подозрений на коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области провели обследование пассажиров из Китая, которые в течение 14 дней после прилёта заболели ОРВИ. Подозрение на коронавирус не подтвердилось.

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