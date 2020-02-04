Челябинск, , 14:03 — REGNUM В Челябинской области бывшая учительница Елена Михальченко может быть выселена из подсобного помещения, в котором живёт более 20 лет. Об этом пишет 74.ru.

Уведомление ей вручили представители школы № 140, в которой и живёт педагог. Такое же вручено ещё одной семье, проживающей в подсобке по соседству.

Директор школы Наталья Палинкаш подтвердила журналистам эту информацию. По её словам, первое уведомление Елена Михальченко проигнорировала и сейчас готовится второе. Выселить живущих в подсобках от неё потребовало руководство.

В мэрии Челябинска журналистам пояснили, что педагог уже не сможет переехать в ранее предложенную ей квартиру в специализированном доме. Также её исключили из очереди на получение жилья. Впрочем, в мэрии не исключили, что смогут дать ей комнату в двухкомнатной квартире.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина в 1990-х приехала в Челябинскую область из Узбекистана. Изначально она собиралась получить жильё через несколько лет работы в школе, но после вступления в силу нового Жилищного кодекса шансы сильно упали.

В школе она не работает уже десять лет. В 2019 году власти Челябинска предложили ей квартиру, но её не устроили условия проживания, и она отказалась.

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