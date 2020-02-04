Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Результаты анализов двух граждан Грузии, прибывших на родину из Китая, пришли 4 февраля из Нидерландов. Об этом рассказал журналистам директор Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает грузинское Общественное телевидение.

Глава центра заявил, что опасения о заражении пациентов коронавирусом 2019-nCoV не подтвердились. Скоро будет принято решение о их выписке из больницы.

Стоит отметить, что 4 февраля в Тбилиси были доставлены тесты для выявления коронавируса. До этого анализ биоматериалов лиц, у которых подозревали наличие новой инфекции, отправляли из Грузии в Нидерланды и ждали ответа по несколько дней.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине появятся тесты для выявления коронавируса