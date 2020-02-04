Москва, , 13:54 — REGNUM Россия располагает всеми необходимыми техническими средствами для борьбы с коронавирусом. Об этом 4 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Если коротко, то на данный момент ситуация нормальная, — сказал Жемчугов. — Все страны, у которых есть хорошие компьютеры, давно рассчитывают модели развития такой ситуации. Не надо паники. Маски носить на улице нет смысла. Там вируса просто нет. В метро можно надеть, если вы видите простуженного человека. Или кто-то кашляет или чихает. У нас тоже эта компьютерная программа есть. И поэтому ко всему, чем грозит эта эпидемия, мы готовы. Есть самолеты с боксами, автобусы, носилки с автономной вентиляцией. Поэтому есть все, что надо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Малайзии сообщило, что число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в стране увеличилось до десяти человек.

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