Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM В Петербурге начали собирать подписи жителей за появление «Ленинградского сквера». Такое название предложено присвоить безымянной зеленой зоне на проспекте Стачек, 114а. Об этом сообщил 4 февраля депутат Заксобрания Петербурга от «Единой России» Алексей Цивилев.

Танк в сквере на проспекте Стачек ИА REGNUM

Парламентарий назвал сквер «намоленным местом», так как там обычно проходят районные памятные мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда и Великой Отечественной войне. Ранее были попытки вывести часть сквера из списка зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), чтобы поставить там торговые павильоны.

«Я как член топонимической комиссии Санкт-Петербурга не понаслышке знаю, что в прошлом году возникала проблема — хотели часть сквера вывести из ЗНОП и, возможно, поставить торговые павильоны. Один раз удалось защитить это место. Встал вопрос, как сделать так, чтобы к памятному скверу не прикасались в плане создания коммерческих объектов и зданий», — объяснил Цивилев.

Он отметил, что хорошим поводом будет сделать это в год 75-летия Победы.

«Важно, чтобы молодежь помнила имя Ленинграда, не забывала. В этой связи мы хотим этому безымянному скверу присвоить имя «Ленинградский». Мы будем собирать для этого подписи и затем просить [губернатора] Александра Дмитриевича Беглова присвоить скверу название. Чтобы объединить все памятники, которые здесь находятся, и чтобы уже никто ничего здесь не построил», — подчеркнул депутат.

Подпись можно оставить в муниципалитете «Княжево» на Ленинском проспекте, 119.

В сквере находится мемориальный ДОТ времен войны, памятник танку, выпущенному на Кировском заводе Ленинграда, и памятник блокадному трамваю.