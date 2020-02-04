Киев, 4 февраля 2020, 13:55 — REGNUM 5 февраля 2020 года Украина получит тест-системы, позволяющие выявить коронавирус 2019-nCoV, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире телеканала «1+1».
Министр отметила, что на Украине достаточно специалистов-эпидемиологов, которые могут диагностировать подозрение на вирус.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее у двух украинских туристов, вернувшихся из Китая, вирус 2019-nCoV не нашли.
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