Нур-Султан, , 13:47 — REGNUM Подозрение на коронавирус не подтвердилось ни у одного пациента в Казахстане, заявил журналистам 4 февраля министр здравоохранения республики Елжан Биртанов в правительстве.

По его словам, в настоящее время в больницах находятся 33 человека, которые ранее были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Медиуи исключили опасный диагноз, но пациенты продолжают лечение.

Биртанов призвал не создавать излишний ажиотаж вокруг этой темы и отказаться от бессмысленных проверок на коронавирус. Он добавил, что не имеет смысла проходить тестирование даже тем, кто прибыл из КНР, но не имеет характерных симптомов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 февраля 2020 года власти Казахстана закрыли границу с Китаем. Между странами прекращено пассажирское автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение.

Читайте также: Токаев обсудил влияние коронавируса на экономику Казахстана