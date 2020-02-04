Симферополь, 4 февраля 2020, 13:48 — REGNUM Решение судьи арестовать владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова абсолютно незаконно, защита предпринимателя обжалует его. Об этом журналистам заявил адвокат Зубкова Арман Петросян.
Он ещё раз напомнил, что Зубкова не предупреждали, о том, когда состоится судебное заседание, а ещё одно заседание он пропустил из-за визита к министру экономического развития России.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Белогорский районный суд заключил Олега Зубкова под арест на два месяца в рамках уголовного дела о нанесении травм туристки из Кировской области, которую в июле 2018 года укусил лев.
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