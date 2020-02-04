Симферополь, , 13:48 — REGNUM Решение судьи арестовать владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова абсолютно незаконно, защита предпринимателя обжалует его. Об этом журналистам заявил адвокат Зубкова Арман Петросян.

«Вынесенное Белогорским районным судом постановление об изменении меры пресечения Олегу Зубкову, изменение подписки о невыезде на арест незаконно. Моё мнение, что решение судьи абсолютно незаконно. Будет подготовлена апелляционная жалоба на данное постановление», — отметил юрист.

Он ещё раз напомнил, что Зубкова не предупреждали, о том, когда состоится судебное заседание, а ещё одно заседание он пропустил из-за визита к министру экономического развития России.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Белогорский районный суд заключил Олега Зубкова под арест на два месяца в рамках уголовного дела о нанесении травм туристки из Кировской области, которую в июле 2018 года укусил лев.

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