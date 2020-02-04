Москва, , 13:43 — REGNUM В России на 8% выросло число тех, кто считает, что исчезновение интернета коренным образом изменит их жизнь, — с 5% в 2017 году до 13% в 2020 году. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Вместе с тем снизилось число тех, кто предполагает, что исчезновение интернета мало что изменит в их жизни, — с 31% в 2017 году до 25% в 2020 году, или вовсе ничего не изменит — с 36% до 20%.

42% опрошенных пользователей заявили, что в случае исчезновения интернета смогут приспособиться к таким переменам. Большинство граждан (82%), отказавшихся по каким-либо причинам от интернета, не испытывали особо сильных негативных ощущений. Переживали о потери сети 10% опрошенных.

В опросе 1 февраля 2020 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (73%) считают, что в современном мире надо время от времени отдыхать от интернета.

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