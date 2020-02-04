Великий Новгород, 4 февраля 2020, 13:43 — REGNUM Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева прокомментировала внесение проекта федерального закона, предусматривающего восстановление с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами и получающих за это выплаты. «Сказать, что я рада — ничего не сказать. Это тот вопрос, с которым мы стучались во все двери», — сообщила Писарева корреспонденту ИА REGNUM.
Она напомнила, что ещё в 2018 году Новгородская областная дума направляла подобный законопроект в Совет законодателей Российской Федерации, с ним же Писарева выступала в Госдуме в декабре 2019 года, но тогда Госдума его отклонила.
Она выразила надежду, что вэтот раз «мнение почти 30 тыс. российских приёмных родителей-пенсионеров будет услышано».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о восстановлении индексации пенсий для пенсионеров, которые выступают опекунами и получают за это выплаты, внесла в Госдуму группа депутатов «Единой России» вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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