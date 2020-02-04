Великий Новгород, , 13:43 — REGNUM Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева прокомментировала внесение проекта федерального закона, предусматривающего восстановление с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами и получающих за это выплаты. «Сказать, что я рада — ничего не сказать. Это тот вопрос, с которым мы стучались во все двери», — сообщила Писарева корреспонденту ИА REGNUM.

Она напомнила, что ещё в 2018 году Новгородская областная дума направляла подобный законопроект в Совет законодателей Российской Федерации, с ним же Писарева выступала в Госдуме в декабре 2019 года, но тогда Госдума его отклонила.

сожалению, указанный проект тогда тоже был отклонён. Спустя четыре года Госдума вернулась к рассмотрению данного вопроса, и в 2019 году закон был подписан президентом Российской Федерации». Елена Писарева, председатель Новгородской областной думы «Но я тогда сразу высказала уверенность в том, что к рассмотрению данного вопроса федеральные законодатели еще вернутся. Поскольку у нас уже был подобный опыт. В 2015 году мы выступали с проектом закона о приоритетном зачислении детей в те школы, где их братья и сёстры уже проходят обучение. К

Она выразила надежду, что вэтот раз «мнение почти 30 тыс. российских приёмных родителей-пенсионеров будет услышано».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о восстановлении индексации пенсий для пенсионеров, которые выступают опекунами и получают за это выплаты, внесла в Госдуму группа депутатов «Единой России» вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

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