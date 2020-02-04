Екатеринбург, , 13:50 — REGNUM За последние десять лет жители Свердловской области на 25% стали чаще болеть раком. Об этом сообщает ЕТВ.

Как заявил на пресс-конференции главный врач свердловского онкодиспансера Владимир Елишев, смертность от онкологических заболеваний продолжает увеличиваться — с каждым годом она растёт на 0,5%. Главным фактором риска является возраст, подчеркнул врач, поэтому к пациентам от 40 лет медработники уделяют особое внимание.

А в Екатеринбурге, по словам главы горздрава Дениса Демидова, заболеваемость тоже растёт, а вот смертность падает.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области стали чаще выявлять онкозаболевания на ранней стадии. При такой диагностике лечения заболевания проходит более безопасно.

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