, 13:38 — REGNUM Целый ряд нарушений выявили сотрудники управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям в ходе выездных проверок дошкольных учреждений Иваново в части исполнения требований в сфере ветеринарии и качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию ведомства, опубликованную 4 февраля. Проверки проводились в январе.

Так, в одном из детских садов проверяющие нашли в холодильной камере пищеблока продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы её безопасность. В частности, документов не оказалось на молоко цельное сгущённое общим весом 36,8 кг, на говядину тушеную (14 кг), рыбные пресервы (8,3 кг). Также проверяющие обнаружили 28 килограмм рыбы неизвестного происхождения и неизвестного же срока годности. Также при проверке одного из детских садов в Иваново при проверки круп, используемых для приготовления пищи для детей, инспекторы выявили пять килограммов просроченных овсяных хлопьев.

В отношении юридических и должностных лиц возбуждены административные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Бурятии при проверке детского сада проверяющие выявили, что дети фактически лишены мяса и молока, зато по учреждению бегают тараканы. В итоге деятельность детсада приостановили.