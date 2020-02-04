Сингапур, , 13:31 — REGNUM В Сингапуре количество заразившихся новым типом коронавируса достигло 24 человек.

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило 4 февраля об ещё шести новых случаях заражения.

В ведомстве также сообщили, что четверо из шести зараженных — это туристы, прибывшие в Сингапур из Китая, а еще двое — сингапурцы, эвакуированные из Уханя 30 января.

Напомним, 31 января стало известно, что власти Сингапура собираются полностью закрыть границы для лиц, въезжающих с территории Китая.

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