4 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Евгений Цоц, , 14:47 — REGNUM Телеведущая и Instagram-блогер Алёна Водонаева не хочет уходить с волны внезапно обрушившейся популярности. Сейчас она в трендах YouTube как гость шоу «А поговорить?» перемывает косточки своим критикам вместе с Ириной Шихман. Любопытно, что предыдущий ролик интернет-журналистки назывался «Спорная профессия» и был про уроженок России, работающих в порноиндустрии.

Микеланджело Меризи де Караваджо. Медуза. 1597(фрагмент)

Водонаева, конечно, не такая. Она сразу поясняет, что является матерью-одиночкой, а все обвинения в её легкомысленном поведении не точны.

«Хотя Милонов меня называл проституткой, но проститутки у нас работают не на панели, проститутки у нас работают на федеральных каналах», — расставила всё по полочкам.

О бывшей участнице телепроекта «Дом-2» вспомнили после её гневной реакции на меры по государственной поддержке в России многодетных семей — предоставление материнского капитала за первого и третьего ребёнка.

«В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своём», — написала она.

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

И продолжила:

«Я презираю семьи, которые живут в нищите (орфография сохранена, — прим.), и при этом рожают по три-четыре ребёнка. Зачем?»

Рассуждения Водонаевой в интервью Шихман — набор обобщений и противоречий. Например, рассказывает, как некоторые семьи с тремя детьми выживают на 15 тыс. рублей:

«Мне просто обидно, что мы говорим о чём-то глобальном — о ракетах, об Украине, а о мелочах…»

Вроде бы всё верно, но разве не на эти же семьи она набросилась, когда речь зашла о конкретной помощи?

Вспомнила слова об удочке и рыбе, мол, надо не помогать, а учить зарабатывать. Но разве не по этим правилам экономики её «труд» в Instagram ценен несравнимо больше тяжелой работы где-нибудь в уральском селе? Не в её ли речах, написанных с грубыми ошибками, необразованное быдло не она, а те, на ком, в общем-то, и держится Россия? Разве наши люди бедны не потому, что долгие годы их откровенно грабят и ценят не по заслугам?

«Меня не устраивает, что в нашей стране существует проблема сексизма, когда мужчины, которые находятся в правительстве, в здравоохранении в том числе, предлагают ужесточить контроль по абортам. Отменить, например, аборты. Почему это не женщины решают, а почему это вообще решают мужчины? Хотя это была новость не сильно громкая про эти аборты, но она меня очень задела с той точки зрения, что на каком основании мужчины решают, что женщины будут делать со своим телом? Я осознала степень неграмотности и малообразованности в области сексуального образования», — говорит Водонаева.

Анри де Тулуз-Лотрек. Ла Гулю

По её данным, дети и подростки «в любом случае» вступают в сексуальные отношения уже после 15 лет, поэтому их надо «прокачивать».

Она лишает мужчин (даже не мужей, а представителей власти) права на ребёнка, называя его «своим телом». Отрицая, что плод — живой человек, а процедура аборта в понимании многих является убийством. Но ведь даже внутри этой жуткой логики Водонаева могла бы вспомнить, что не ассоциирует себя с женщинами, претендующими на материнский капитал, не видя перспектив деторождения. Чем это вызвано, медицинскими аспектами или убеждениями, не важно. Какое она тогда имеет право рассуждать о «своём теле» тех женщин, к которым не имеет отношения?

Ну и, конечно, единственный рецепт — растление детей в школе, секс-пропаганда.

«Сейчас, когда на Ивана Урганта написали жалобу или заявление из «Сорок сороков», я понимаю, и мне не нравится, насколько человек… Вот у нас есть две стороны — верующие, чьи чувства могут оскорбить, а все, кто на другой стороне баррикад, они ничем не защищены. Мы же живём в многонациональной стране, у нас есть разные религии. Почему я должна бояться, что кто-то из этого огромного количества верующих оскорбится?» — сказала она.

Выходит, толерантность и терпимость это плохо? Нет, она так ни за что не скажет. Толерантными должны быть к ней, её единомышленникам и друзьям. А на них никакие правила распространяться не должны — можно оскорблять и верующих, и бедных, ну и вообще кого угодно. Более наглядное проявление социал-дарвинизма даже трудно представить.

Джон Уильям Уотерхаус. Тщеславие. 1910

За спиной у Водонаевой целая орда пропагандистов «России будущего», которые её сначала заразили своими идеями, которые она приняла как свои собственные, а сейчас охотно дают трибуну. Свободную трибуну. На которой можно как угодно прославлять разврат, феминизм. Можно атаковать семейных людей и тех, кому не повезло в жизни так, как ей. В общем, эксплуатировать недальновидность и инфантилизм своей паствы.

«Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — сказал президент России Владимир Путин о тех, кто выступил против господдержки семей с детьми.